Justitia armeana a pus in libertate vineri mai multi reprezentanti marcanti ai opozitiei arestati in urma revoltelor impotriva semnarii de catre premierul Nikol Pasinian a unui acord de incetare a focului care consfinteste victoriile militare ale azerilor dupa sase saptamani de lupte sangeroase in Nagorno-Karabah, informeaza AFP.



Gaghik Tarukian, liderul partidului Armenia Prospera, "a fost eliberat din inchisoare" pentru ca "plasarea lui in detentie era ilegala", a anuntat avocatul sau, Erem Sarkisian, pe Facebook, dupa o decizie in acest sens a tribunalului de la Erevan, capitala…