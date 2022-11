Stiri pe aceeasi tema

- In satul Ocnișoara, un sat care mai are in prezent in 17 locuitori, Consiliul Județean Alba vrea sa revitalizeze localitatea printr-un proiect turistic. Insa momentan, totul este la stadiul de idee, o discuție de mai bine de trei ani, un studiu de fezabilitate și o randare a viitoarei construții. Vorbim…

- Pesta porcina romaneasca pune stapanire pe tot mai multe ferme din tara. In Timis a fost identificat un nou focar, la o ferma cu peste 40 de mii de animale, dupa ce luna trecuta zeci de mii de porci dintr-o alta crescatorie au fost eutanasiați. Și la Iași peste 20 de mii de porci au fost sacrificați…

- Prima fabrica de cauciucuri fara emisii de dioxid de carbon va fi construita la Oradea, a anunțat marți premierul Nicolae Ciuca. Investiția se ridica la 650 de milioane de euro și va duce la crearea a aproximativ 500 de noi locuri de munca. „Salut decizia anunțata de Compania Nokian Tyres PLC de a investi…

- Dulceața de aronia, cel mai sanatos fruct de padure, a devenit produs made in Romania intr-o ferma din Buzau, cea mai noua fabrica de conserve din județ. Investiția este deja in fața unui mare hop: scumpirile in lanț.

- Carantina in jurul fermei unde a fost confirmat focarul de pesta porcina foto arhiva: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Este carantina în județul Timiș. În jurul fermei unde a fost confirmat focarul de pesta porcina africana, pe o distanța de 10 kilometri,…

- Ne apropiem de lunile de iarna, dar nu știm exact ce vor lua in calcul furnizorii atunci cand vor emite facturile. Deși noua ordonanța interzice recalcularile, baieții deștepți vor emite facturi pe lunile sau chiar anii din urma. Mai grav este ca in lege sunt luate in calcul mai multe variante, care…

- Una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte bio din țara va fi inchisa de viitoarea autostrada a Moldovei. Șoseaua de mare viteza va trece chiar pe langa ferma, iar odata cu poluarea adusa de mașini iși va pierde statutul de ecologica. Despagubirile acordate de stat nu se ridica insa decat la 10%…

- In curind, in incinta Spitalului Vechi din Suceava va fi deschis un centru medical de radioterapie oncologica. Investiția a fost realizata de o firma privata și, potrivit președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, se cifreaza la aproximativ 10 milioane de euro. La fața locului, astazi, au…