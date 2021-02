Papa Francisc a lansat luni un apel catre liderii militari din Myanmar sa elibereze detinutii politici si sa reia calea 'intrerupta brusc' a tarii spre democratie, transmite Reuters.



Apelul a fost formulat cu prilejul discursului anual al papei adresat corpului diplomatic acreditat la Vatican.



In acest an, el a avut loc pe fondul demonstratiilor la care participa zeci de mii de oameni in a treia zi de proteste in Myanmar impotriva inlaturarii liderei Aung San Suu Kyi printr-o lovitura de stat militara.



In discursul sustinut in fata diplomatilor din peste…