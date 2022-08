Muzică energetică şi cântece de leagăn pentru… porci! Cercetatorii din Belgia investigheaza afirmațiile unui fermier care pretinde ca genuri muzicale diferite afecteaza comportamentul porcilor sai, a relatat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Piet Paesmans (foto) spune ca a observat prima data fenomenul cand fiul sau a inceput sa cante o melodie in timpul unei proceduri de inseminare care mergea greu, porcii parand entuziasmați și incepand sa dea din coada. „M-am gandit ca e ceva prea tare de trecut cu vederea și ca ar trebui sa incercam asta și cu ceilalți porci”, a declarat Pasemans pentru agenția Reuters intr-un interviu acordat de la ferma… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un expert IT responsabil de propaganda anti-europeana, un orientalist excelent, o femeie supranumita „Mandria Daghestanului” si specialisti in arme chimice, biologice si nucleare figureaza printre cei 19 „diplomati” rusi expulzati in aprilie din Belgia sub suspiciuni de spionaj pe coridoarele Uniunii…

- Studiu: Microplastic gasit pentru prima data in carnea și laptele animalelor crescute la ferma. Ce spun cercetatorii Oamenii de știința au detectat in premiera contaminarea carnii de vita și de porc cu microplastic, care a fost descoperit și in sangele animalelor crescute in ferme, potrivit The Guardian.…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat luni, 20 iunie, in centrul Bruxelles-ului pentru a protesta impotriva costului vieții. Grevele au forțat aeroportul din Bruxelles sa anuleze toate zborurile care trebuiau sa decoleze și au oprit multe servicii de autobuz din intreaga țara. Sindicatele au declarat…

- NATO trebuie sa se pregateasca mai bine și sa-și consolideze granița de est, a spus secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, la discuțiile informale de la Haga cu liderii a 7 țari membre: Olanda, Danemarca, Polonia, Letonia, Romania, Portugalia și Belgia. Jens Stoltenberg a mai spus ca țarile…

- Cat de mult te costa, de fapt, sa locuiești in Belgia? Cat de scumpa e viața acolo? Pe langa Germania, Olanda, Spania, sau Marea Britanie, sunt romani care iau in calcul sa inceapa o noua viața și in Belgia. Inainte de a lua insa o astfel de decizie este bine sa știm și cat de mult te costa, de fapt,…

- Intr-un raspuns primit de ziar, la doua saptamani de la condamnarea din primul dosar deschis dupa tragedia din clubul bucureștean, procurorii anunța ca, la fel ca la sfarșitul anului trecut, nu exista inca vreun urmarit penal in cazul asistenței medicale din spitale si transferul in strainatate al victimelor…

- O echipa a muzeului de arta timișorean a participat saptamana trecuta la evenimentul „Recontre du reseau Micro-Folie” organizat de „La Villete” la Bruxelles, in parteneriat cu centrul multicultural „La Maison des Cultures et de la Cohesion Sociale de Molenbeek”. Inaugurarea colecției Uniunii Europene…

- Marea Nordului ar putea deveni "centrala energetica verde a Europei" in trei decenii, gratie impulsionarii energiei eoliene offshore, conform unui angajament luat miercuri de patru tari. Sefii de Guvern din Danemarca, Germania, Olanda si Belgia au decis miercuri, la o reuniune pe teme de energie, ca…