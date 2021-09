Stiri pe aceeasi tema

- Psihodrom Records, casa independenta de discuri fondata la Timișoara anunța lansarea celei de-a treia compilații realizata de artiști ai muzicii electronice contemporane. Aceasta conține exclusiv...

- Ministerul Sanatatii a facut toate demersurile sa fie pregatit pentru demararea imunizarii cu a treia doza a vaccinului anti-Covid, a declarat, secretarul de stat Andrei Baciu, cu prilejul prezentei sale la prezentarea studiului de fezabilitate al spitalului ce va fi construit pe bulevardul Timisoara,…

- Ministerul Sanatatii (MS) a facut toate demersurile sa fie pregatit pentru demararea imunizarii cu a treia doza a vaccinului anti-COVID, a declarat, miercuri, secretarul de stat in MS, Andrei Baciu. „Ne asteptam ca Agentia Europeana a Medicamentului sa emita o recomandare in acest sens undeva la mijlocul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Craiova –Timișoara, din cauza trenului IR 1991, care se deplasa pe relația Mangalia – Timișoara, ramas imobilizat in stația Valea Alba(jud. Mehedinți). Trenul a…

- Chiar daca vremurile nu sunt printre cele mai bune, iar restricțiile legate de coronavirus inca in vigoare, organizatorii festivalului medieval de la Timișoara, ajuns la cea de-a treia ediție, apreciaza ca ediția din acest an a avut cea mai mare amploare de pana acum. Au fost trei zile de poveste la…

- Vineri, la Timișoara a inceput o noua ediție, a treia, a Festivalul Medieval al Castelului Huniade. Organizatorii au pregatit iubitorilor de istorie o serie de moment extrem de interesante legate de acea perioada a vieții orașului. Evenimentul are loc in parcul Castelului Huniade din centrul Timișoarei.…

- Cavaleri, domnițe, menestreli și scutieri va invita și in acest an la Festivalul Medieval al Castelului Huniade, organizat de Muzeul Național al Banatului. The post Timisoara. Calatorie in timp, la a treia ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade appeared first on Renasterea banateana .

- Formația timișoreana 8LightMinutes lanseaza albumul de debut printr-un concert care va avea loc in data de 2 iulie de la ora 20 in curtea cinematografului Arta. „Suntem foarte incantați sa va anunțam ca vom avea un concert cu ocazia lansarii primului nostrum album “Ebredj fel / Wake up”. Acest album…