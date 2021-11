Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu 6 la mia de locuitori in 146 de orase si 671 de comune, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 43 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta sunt:…

- The incidence of COVID-19 cases cumulated at 14 days is greater than or equal to 6 per thousand inhabitants in 78 cities and 381 communes, the Strategic Communication Group reported on Friday. According to GCS, the incidence is over 10 per thousand in 14 cities. The towns with the highest incidence…

- Aproape toate județele sunt in zona roșie Centru de vaccinare anti-Covid din București. Foto arhiva : Razvan Stancu. Aproape toate județele sunt în zona roșie cu peste trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, doar cinci sunt sub acest prag: Covasna, Gorj, Harghita, Mureș și Vrancea.…

- 79 de orașe și 414 comune sunt pe lista localitaților cu incidența mai mare de 3 la mie, potrivit datelor anunțate sambata de CNCAV. Printe orașe, cea mai mare incidența este in Slanic, județul Prahova, unde sunt 7,12 cazuri la mia de locuitori. Pe locurile urmatoare se gasesc Bragadiru, județul…

- Noul Centru de Tineret din Lugoj a fost inaugurat joi 26 august prin doua evenimente care au trezit interesul publicului. In cadrul primului eveniment cei care au fost direct implicați in acest proiect au prezentat provocarile și cele mai interesante povești de pe parcursul acestui proiect inițiat de…

- Formația timișoreana Monorom va usține un concert inclus in programul de construire a unui nou centru de tineret in Lugoj inițiat de Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT). Proiectul de solidaritate este susținut de voluntari din peste 10 țari, care alaturi de comunitatea locala, dau naștere…

- Secretarul de Stat Corina Atanasiu a participat joi la Convenția Naționala pentru Tineret, eveniment organizat la Timișoara de Fundația Județeana pentru Tineret Timiș, in parteneriat cu Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania, Fundația Naționala pentru Tineret, Consiliul Tineretului…

- Tinerii sunt o prioritate pentru Europa si pentru Romania, iar 12,5% din sumele Fondului Social European la nivel national trebuie sa mearga catre proiecte de sprijin pentru acestia, sustine Secretarul de Stat Corina Atanasiu, conform unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene.…