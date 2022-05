„Papa Francisc – Pelerin in Romania, 3 ani de la vizita apostolica” este titlul expoziției gazduite, incepand de azi pana in data de 17 iunie, de Muzeul Național de Istorie. Expoziția ofera posibilitatea de a admira o serie din obiectele folosite de Suveranul Pontif: ornatul, stola și mitra papala purtate de Papa Francisc in Catedrala Sf. Iosif din București, dar și celebrul papamobil, care va fi expus pe terasa Muzeului Național de Istorie. Expoziția este organizata de de Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti, in parteneriat cu Muzeul National de Istorie a Romaniei și marcheaza expozitia…