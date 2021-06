„Muzeul” de Valentin Talpalaru, un nou spectacol-lectură la Teatrul Național Iași Luni, 7 iunie, la Teatru³, de la 19:00, proiectul „Lecturi³” continua cu premiera spectacolului-lectura „Muzeul”, piesa a dramaturgului ieșean Valentin Talpalaru, propusa sa urce pe scena de juriul alcatuit din reprezentanții celor trei parteneri ai acestui program, Teatrul Național Iași, Muzeul Național al Literaturii Iași și revista Alecart. Regia spectacolului ii aparține actriței Georgeta Burdujan, iar din distribuție fac parte: Dumitru Georgescu, Catinca Tudose, Constantin Avadanei, Livia Iorga, Malina Lazar. Despre piesa devenita spectacol-lectura, Valentin Talpalaru scrie: „Am incercat,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta a finalizat concursurile de proiecte de management organizate pentru Biblioteca Judeteana ,,I.N.Roman" Constanta, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC si pentru Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta"Calutul de mare" Noii manageri ai celor trei institutii…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis, pe data de 12 mai 2021, Autorizația pentru executarea lucrarilor de construire pentru obiectivul ”Modernizarea DN 28B, Targu Frumos – Botoșani, km 0+000 – km 76+758”. Drumul național DN 28B are o lungime de 71 km și strabate localitați din județele…

- La Iasi, vantul puternic a rupt copaci iar in mai multe zone din municipiu, aleile dintre blocuri sunt blocate de crengile cazute. Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:30, in judetele Iasi, Vaslui, Botosani, Galati, precum si in zona joasa a judetelor Bacau, Suceava, Neamt si Vrancea, se vor semnala…

- Un barbat a fost retinut sub acuzatia de trafic de droguri de risc in urma unor perchezitii efectuate in judetul Satu Mare in timpul carora anchetatorii au depistat o cultura indoor de cannabis, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Conform sursei citate, politistii Brigazii…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a solicitat, vineri, reprezentantilor structurilor MAI din judetul Botosani sa poarte un dialog permanent cu autoritatile locale si reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane in perioada sarbatorilor pascale. El a declarat, in cadrul unei conferinte de…

- De Ziua Mondiala a Poeziei, Memorialul Ipotești organizeaza ediția din martie a intalnirilor Poeți in dialog, care va incepe la ora 14.00 și-i va avea ca invitați pe poeții Liviu Ioan Stoiciu și Adrian Alui Gheorghe, alaturi de poeti din Botosani.