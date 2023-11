Muzeul Brukenthal este primul muzeu european care își lansează parfum Cel mai vechi muzeu din Romania, totodata și primul din Europa de sud-est, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu iși lanseaza parfum. Nu e o gluma, e o realitate. Lansarea va avea loc vineri, 24 noiembrie 2023, in Palatul Brukenthal din Piața Mare, cum altfel? Parfumul va fi disponibil in doua variante – pentru femei și barbați. Unul este Muzeul Brukenthal din Sibiu și tot unul va fi și parfumul sau. De altfel, inițiativa conducerii Muzeului Brukenthal din Sibiu este unicat printre muzele de arta din Europa. Alexandru Constantin Chituța, managerul Muzeului Național Brukenthal a declarat: „Nu suntem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

