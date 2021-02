Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul ASTRA si-a propus sa transforme cu o investitie de 2,5 milioane de euro, Casa Artelor, o cladire monument istoric din centrul istoric al municipiului Sibiu, intr-un spatiu destinat atat evenimentelor culturale, dar unde vor fi readusi mestesugarii din judet, care vor putea face demonstratii…

- Turiștii care ajung in Pasul Valcan vor avea parte de partii corespunzatoare pentru a putea schia. Autoritațile locale au achiziționat un ratrac pentru a bate partiile de schi din micuța stațiune montana. Telegondola funcționeaza de la 9:00 pana la 17:00 pe toata perioada iernii, teleschiul…

- Județul Hunedoara se numara printre cele care se pot lauda cu unele dintre cele mai interesante și valoroase obiective turistice din țara, și reușesc sa atraga, de la an la an, un numar tot mai mare de vizitatori, atat romani cat și straini, multe obiective turistice incepand sa se bucure de tot mai…

- Comitetul Judetean Bihor pentru Situatii de Urgenta permite redeschiderea, incepand de marti, a unitatilor de tip HoReCa in... The post S-au redeschis restaurantele intr-un oras din nord-vestul tarii! Incidenta cazurilor Covid a scazut sub pragul de 3 la mia de locuitori appeared first on Renasterea…

- Anul acesta suprafata reala irigata, nu cumulata, a fost de 508.000 hectare, desi am fi vrut sa avem macar cele doua milioane de hectare afectate de seceta protejate prin irigatii, dar atat s-a putut, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian…

- Anul acesta suprafata reala irigata, nu cumulata, a fost de 508.000 hectare, desi am fi vrut sa avem macar cele doua milioane de hectare afectate de seceta protejate prin irigatii, dar atat s-a putut, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian…

- ”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza 'Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant', finantat din Fondul pentru Mediu. Prin acest program scolile si gradinitele din Romania pot fi izolate…

- Spargatori au furat aproximativ 6,5 milioane de euro - in numerar - dintr-o cladire apartinand Vamii germane, la Emmerich (vest), strapungand un perete al salii seifurilor cu ajutorul unui burghiu, a anuntat miercuri politia, relateaza AFP.