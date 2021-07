Stiri pe aceeasi tema

- Piesa „Come Into My World” a fost scrisa de Liv și Mim, surorile NERVO, care au compus muzica alaturi de celebrul DJ și producator olandez-turc, Ummet Ozcan. Mix-ul și master-ul cantecului au fost relizate de Manuel Riva, care a mai colaborat in trecut cu Alexandra Stan pentru piesa „Miami”. In piesa,…

- Dupa ce Amuly și Liviu Teodorescu au adus piesa in premiera la Liza și Fere, luni seara la Virgin Radio Romania, azi a venit și momentul lansarii clipului pentru ”Modestia”. „Modestia” este o piesa despre importanța sinceritații cu sinele atunci cand atingi succesul. Artiștii cauta sa transmita, inclusiv…

- Muzica mixata live, un cooking show, new media experience și arte vizuale, au fost toate parte din programul festivalului de o zi. Senzoria a readus vibe-ul de festival la Iași, la mijlocul lunii iunie. Cristi Stanciu a mixat alaturi de Manuel Riva și Catalin Popa la Senzoria 2021. ”Dupa o lunga perioada…

- Virgin Radio Hot 30 a adus schimbari importante, dupa doua saptamani in care clasamentul Virgin Radio Romania a fost dominat de Irina Rimes. De data aceasta, Cristi Stanciu a anunțat ca pe primul loc in Virgin Radio Hot 30 s-au instalat ”Muzele”, hitul lansat de Liviu Teodorescu și Manuel Riva. Textul…

- Cristi Stanciu, aka Chris Hype, a facut super atmosfera, in weekend, la Iași. Dupa ce a adus noutațile in Virgin Radio Hot 30, la Virgin Radio Romania, Cristi Stanciu a mixat, alaturi de Manuel Riva și Catalin Popa la Senzoria. Muzica mixata live, un cooking show, new media experience și arte vizuale,…

- SENZORIA, cel mai nou concept de party lansat in 2020, continua la Iași sambata, pe 19 iunie, cu un super vibe adus de Manuel Riva, Chris Hype și Catalin Popa. Petrecerea incepe la 16, la The Secret in Iași. Te așteapta muzica mixata live, un cooking show, new media experience și arte vizuale duse la...…

- Alina Eremia a lansat videoclipul pentru „Gandurile mele”, piesa extrasa de pe albumul ”Deja vu”. La scurt timp dupa lansarea clipului, Alina Eremia a și intrat in trending pe YouTube. ”Gandurile mele cred ca este cea mai visatoare piesa de pe albumul Deja vu, album disponibil pe toate platformele de…

- Liviu Teodorescu & Manuel Riva și-au unit forțele și au lansat o piesa super fresh, intitulata „Muzele”. Acest single este prima piesa in limba romana lansata de Manuel Riva, care a mai colaborat cu artiști consacrați precum Alexandra Stan, Linsday Lohan, Kelli-Leigh, Misha Miller & Eneli. Piesa s-a…