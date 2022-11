Stiri pe aceeasi tema

Forțele ruse vor sa inceapa evacuarea locuitorilor din trei orașe din regiunea Luhansk, din cauza situației umanitare dificile din regiune - transmite, luni, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Rusia a afirmat, luni, ca este "inacceptabil" ca navele sa treaca printr-un coridor de securitate din Marea Neagra, dupa ce Moscova si-a suspendat participarea la un acord mediat de Turcia si de ONU, ce a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale, noteaza RADOR.

Fortele ucrainene au lichidat 320 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi de la inceputul razboiului a ajuns la 67.070 - potrivit unui raport publicat, sambata, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, scrie RBC, potrivit Rador.

Conducerea Iranului a convenit sa trimita instructori pentru a instrui operatorii ruși de drone Shahed-136 și Arash-2 de fabricație iraniana, a informat Statul Major al Ucrainei pe 20 octombrie, noteaza kyivindependent.

Grupul paramilitar Wagner a inceput sa construiasca o linie fortificata de aparare in regiunea ucraineana Lugansk, in estul Ucrainei, anexata de Moscova in septembrie, anunta miercuri seful grupului, Evgheni Prigojin, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Aproximativ cinci milioane de locuitori ai teritoriilor ucrainene anexate de Moscova - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie - se afla in prezent in Rusia, anunta miercuri secretarul Consiliului de Securitate rus, Nikolai Patrusev, relateaza AFP și news.ro.

Administratia Joseph Biden a anuntat, marti seara, ca nu exista indicii ca presedintele rus, Vladimir Putin, ar pregati lansarea unui atac nuclear asupra Ucrainei, precizand ca Washingtonul va mentine vigilenta si ca nu vrea un conflict militar cu Moscova, anunța Mediafax.

Un comandant al separatiștilor pro-ruși din regiunea Lugansk aflata in estul Ucrainei a explicat la televiziunile rusești ultimele infrangeri suferite de forțele de invazie ale Moscovei.