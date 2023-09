Șeful Poliției de Frontiera Rosian Vasiloi a fost sancționat cu mustrare aspra, in contextul atacului de la Aeroportul Chișinau. Anunțul a fost facut, pe 4 septembrie, de ministrul de Interne Adrian Efros in cadrul conferinței de presa in care a fost prezentat rezultatele anchetei privind atacul. „Dupa incident au fost lansate imediat doua activitați: o ancheta de serviciu, in vederea stabil