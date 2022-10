Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Elon Musk a negat, marți, ca ar fi discutat cu Vladimir Putin inainte sa posteze pe Twitter controversatele sale „propuneri” pace in Ucraina. Intr-un nou mesaj pe rețeaua sociala, fondatorul Tesla spune ca a vorbit cu Putin „in urma cu 18 luni, despre spațiu”.

- Miliardarul american Elon Musk a atras luni furia publica a inalților oficiali ucraineni, dupa ce a postat pe Twitter o serie de propuneri pentru pace intre Kiev și Moscova. Elon Musk a sugerat ca referendumurile recente organizate de Rusia cu privire la anexarea a patru regiuni din Ucraina, (Zaporojie,…

- Colaboratorilor ucraineni ai Moscovei din teritoriile ocupate li s-a spus ca „Rusia este aici pentru totdeauna”, dar acum sunt nevoiți sa fuga din Ucraina. Cu cateva saptamani in urma, Irina lucra in administrația de ocupație rusa din Kupiansk, un oraș mare din nordul Ucrainei care fusese capturat la…

- ”(Ma aflu) la Kiev in a treia mea vizita de la inceputul Razboiului cu Rusia”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizand ca se intalneste cu Zelenski si Smigal. In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a candidate.…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Tranzactionarea actiunilor a fost oprita la bursa Moscovei timp de aproape o luna din 25 februarie, a doua zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a trimis trupe in Ucraina vecina, determinand sanctiuni occidentale menite sa izoleze economic Rusia si apoi contramasuri rusesti. Boris Blohin, seful departamentului…

- Președintele rus, Vladimir Putin , a declarat luni, 15 august, ca Moscova apreciaza legaturile sale cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa ofere arme moderne aliaților sai. Putin a ținut un discurs la o expoziție de armament din apropierea Moscovei pentru a se lauda cu…

- Un conflict inghetat intre Ucraina si Rusia va insemna un razboi sangeros mai tarziu, iar infrangerea Moscovei este singura modalitate de a pune punctul pe i in aceasta istorie, sustine Mihailo Podoleak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, care face parte din echipa de negociatori…