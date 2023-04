Stiri pe aceeasi tema

- „Fantoma de la Opera”, cel mai longeviv musical de pe Broadway, a ajuns la final. Cortina a coborat pentru ultima reprezentatie la New York, dupa aproape 14 mii in 35 de ani. Audientele prea mici dupa pandemie au dus la aceasta decizie.

- O fata de 12 ani a cazut de la etajul unui bloc din comuna Milcov, județul Olt. O persoana care a observat-o pe jos a sunat la 112 și a alertat autoritațile. „La data de 16 aprilie 2023, in jurul orei 17:25, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat de un barbat, din municipiul Slatina, cu…

- Irina Baianț și Adrian Nour, artiștii momentului in Romania vin la Adevarul Live cu dezvaluiri despre spectacolul “Fantoma de la Opera”. Afla ceea ce nu s-a spus pana acum despre musical.

- La 35 de ani de la debutul sau pe Broadway, „Fantoma de la Opera”, una dintre cele mai de succes producții muzicale din toate timpurile, a ajuns pe scena Operei Nationale Bucuresti. Cu o echipa de producție uriașa in spate, spectacolul, cu Adrian Nour și Irina Baiant in rolurile principale, promite…

- Pentru cele opt spectacole ale musicalului "Fantoma de la Opera", biletele deloc ieftine s-au epuizat in cateva ore. Au fost adusi la ONB scenografi, coregrafi si regizori de pe Broadway și de la London West End Theatre.

- Am invațat cu toții democrația in acea perioada, iar responsabilitatea liderilor aleși era deosebit de mare. Gyozo Nagy s-a ridicat la inalțimea acestei sarcini si a fost un exemplu pentru noi toti. Munca sa pentru comunitatea noastra nu va fi uitata. Am aflat astazi de decesul sau. a anunțat primarul…

- Și-a dorit nespus de mult sa devina arhitect, avand un talent incredibil pentru desen, dar și-a gasit succesul la Hollywood și pe Broadway, unde a impresionat publicul larg cu interpretarile sale. Viața lui Anthony Quinn se asemana din multe punct de vedere cu rolurile pe care le-a jucat pe parcursul…