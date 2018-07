Muri și mure de o reală calitate la Mărăcineni, județul Argeș In comuna Maracineni, județul Argeș, Irina Toma produce mure autorizate de o reala calitate, iar calitatea costa, zice aceasta. Cu toate ca Irina are costuri de producție foarte mari, are și clienți carora nu le pasa decat de calitatea produsului cumparat, ceea ce inseamna ca in aceasta zona a reușit sa puna in simbioza cererea și oferta. De doi ani, pepiniera autorizata de mur certificat Thornfree merge ca pe roate. Pentru ca de ceva vreme aceasta a observat o alta tendința pe piața, a decis sa faca un mic atelier pentru procesarea fructelor și legumelor, majoritatea din producția proprie, iar… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

