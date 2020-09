Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este imparțita in patru zone diferite de risc COVID-19, in funcție de evoluția cazurilor de COVID-19. In fiecare zona sunt aplicate masuri anti-COVID, insa cele mai dure restricții sunt luate in cele „roșii”. Potrivit unei harți publicate de site-ului ucrainean hromadske.ua, in vestul și sud-vestul…

- Intreaga planeta a fost afectata de COVID-19, insa populația mai saraca a lumii a fost cea care a trecut prin cele mai dificile momente. Fara apa și maști este mult mai dificil sa treci peste o pandemie de acest fel. Una dintre țarile care a avut nevoie de un ajutor suplimentar a fost Kenya, unde apa…

- Ministrul Culturii a reacționat, dupa ce regizorul Cristi Puiu a refuzat sa poarte masca la TIFF și a ținut un discurs impotriva acestei masuri. Bogdan Gheorghiu a declarat ca o astfel de atitudine nu e potrivita, mai ales cand vine din partea unui formator de opinie.”In momentul in care aceste cifre…

- "V-aș ruga, daca se poate, sa va puneți masca. Daca nu doriți, nu doriți. Cateva cuvinte, inainte de proiecție. Am muncit foarte mult la acest film, fara masca, am avut noroc. Uitați, stau, pastrez distanțarea sociala, toate normele sunt aici. Ce o sa vedeți aici pe ecran probabil ca este o copie…

- Decizia care introduce noi restricți de la 1 august a fost luata ca urmare a creșterii numarului de cazuri noi din ultima perioada in Romania. Printre masuri se regasește și obligativitatea purtarii maștii de protecție in spații libere. Unde va fi și unde nu va fi obligatorie masca pe strada?

- Am urmarit aseara franturi dintr-o discuție intre Zuckerberg (care, cica, reprezenta tanara generație, cocoțat pe Everestul sau de bani facuți din marketizarea datelor noastre cu caracter personal, pe care noi i le punem la dispoziție gratis, ca niște moșcraciuni inversați) și Antony Fauci (care, cica,…

- "Vom face tot ceea ce este institutional posibil sa verificam modul cum se respecta masurile. In functie de ritmul de crestere a numarului de cazuri pozitive din Arges vom fi deschisi sa aplicam si alte masuri, mai dure decat in acest moment. Nu ne dorim acest lucru si speram ca cetatenii sa dea…

- La fel ca și Romania, Germania a impus purtarea maștilor de protecție in mijloacele de transport in comun, acolo unde se aduna un numar foarte mare de persoane. Deși se dau amenzi pe banda rulanta, cetațenii nu reușesc sa respecte regula, iar daca totuși o respecta, o fac pe jumatate: maștile sunt ținute…