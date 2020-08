Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit marti, 4 august 2020, adoptand o hotarare prin care instituie purtarea obligatorie a mastii de protectie in spatiile aglomerate.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Neamț a adopatat astazi o hotarare prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii in zonele aglomerate din judet. Incepand de miercuri, 5 august, ora 6:00, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, in aer liber, pe raza județului…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca, incepand cu data de 3 august, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatiile deschise aglomerate, ca masura de prevenire si limitare a raspandirii SARS-CoV-2, informeaza Prefectura Sibiu. Masura se va aplica,…

- In judetul Constanta, purtarea mastii este obligatorie in spațiile deschise Foto anat.ro Tot mai multe județe impun obligativitatea purtarii maștii de protecție sanitara și în aer liber. La Constanța, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca masura se va aplica de mâine…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a decis, joi dupa-amiaza, instituirea unei masuri suplimentare de protectie impotriva infectarii cu SARS-Cov-2 ce prevede purtarea mastii chirurgicale pe fata de catre persoanele ce frecventeaza zonele de promenada din statiunile turistice, a declarat…

- Purtarea maștii de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata, potrivit G4Media. Prefectul județului Constanța,…

- Purtarea maștii de protecție devine obligatorie de astazi, și in județul Buzau, in spațiile spațiile publice deschise și in zonele aglomerate. Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție…

- Un TIR incarcat cu alimente a iesit de pe sosea si a avariat doua case, in localitate Albesti, judetul Mures, circulatia pe DN 13 fiind blocata pe sensul Sighisoara - Brasov.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, accidentul s-a produs in localitatea…