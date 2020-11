Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral organizeaza licitatie pentru reactualizarea studiului de fezabilitate Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Valea Seaca, judetul Constanta Valoarea totala estimata a contractului este de 142.800 lei Termen limita pentru primirea…

- În urmă cu 3 luni și jumătate, Lenuța Purja a suferit un atac vascular cerebral, fiind internată la Bistrița, Târgu Mureș și Reghin. De mai bine de o săptămână, indragita interpreta din Agrieș se află internată la Spitalul CFR din Cluj-Napoca, starea ei de sănătate agravându-se – a…

- Se propune reprofilarea albiei pe o lungime de 7,2 km și protecții de mal noi pe o lungime 5,8 km. Concluziile inundațiilor din vara anului 2020 nu raman fara raspuns. Dupa apelul public și solicitarile transmise in mod oficial de catre administrația publica locala, Apele Romane au lansat joi in SICAP…

- In cadrul unei ceremonii virtuale desfașurate in data de14 octombrie, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevicius, a anunțat caștigatorii ediției din acest an a premiilor Natura 2000. Premiile recunosc poveștile de succes in materie de conservare a mediului din intreaga UE și sensibilizeaza…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca va fi supus in prima citire in ședința de Guvern de joi un proiect privind protecția și prevenția fața de relele tratamente, abuzurile sau cruzimile la care sunt supuse animalele. Un animal care va fi in pericol, va putea fi plasat in adapost. Același…

- Bugetul Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR) a fost suplimentat cu 215 milioane de lei, fondurile fiind folosite pentru continuarea investitiilor in infrastructura strategica de aparare impotriva inundatiilor, a anuntat, vineri, institutia. "In sedinta din data de 24 septembrie,…

- Administratia Nationala "Apele Romane" anunta ca bugetul institutiei a fost suplimentat cu 65 de milioane de lei (credite bugetare si fonduri rambursabile) si 150 de milioane de lei (creditele de angajament) pentru investitii in infrastructura strategica de aparare impotriva inundatiilor, relateaza…