- Prefectul judetului Mures, Mara Toganel (foto), sustine ca doar impreuna, cetatenii care sa respecte regulile si autoritatile care sa depuna un efort sustinut in privinta actiunilor de informare si control, pot aduce rata de incidenta a SARS-COV-2 sub pragul de 3/1.000, dupa ce, incepand de marti,…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat luni, 19 octombrie, Hotararea nr. 29. Aceasta are urmatorul conținut: "Art. 1 Incepand cu data de 20 octombrie…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Mures a hotarat, luni, ca purtarea mastii de protectie sa devina obligatorie in toate spatiile publice deschise din Targu Mures si din Ungheni, Cozma, Cristesti, Sancraiu de Mures, Sangeorgiu de Mures, Santana de Mures, pe fondul cresterii numarului…

- Masca ramane obligatorie, iar restaurantele nu se deschid in Tg.Mureș și in alte șase localitați mureșene din cauza numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Masura a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș, potrivit Mediafax.Potrivit Prefecturii…

- Inspectoratul Scolar Județean Mureș informeaza ca, de maine, toate unitațile școlare din municipiul Targu Mureș, Ungheni, Cristești, Cozma, Sancraiu de Mureș, Sangeorgiu de Mureș și Santana de Mureș iși vor desfașura activitațile instructiv-educative online. Potrivit datelor DSP Mureș, in aceste localitați…

- Inspectoratul Scolar Judetean Mures a anuntat, duminica seara, ca unitatile de invatamant din sapte unitati administrativ teritoriale, inclusiv cele din Targu Mures, intra pe scenariul rosu, iar timp de doua saptamani cursurile se vor desfasura exclusiv online, informeaza Agerpres.Toate scolile din…

- Autoritațile județene au impus o serie de restricții in orașul Tg.Mureș și in alte 16 comunitați din județul Mureș din cauza inmulțirii numarului de persoane infectate cu Covid. Este vorba despre localitați in care incidența cazurilor a depașit 1,5 la mia de locuitori, anunța MEDIAFAX.Masurile…