Muntii Fagaras vor fi repopulati cu zimbri dupa 200 de ani

Zimbrul va fi reintrodus in Muntii Fagaras, in premiera nationala, in cadrul unui program demarat de Fundatia Conservation Carpathia. Patru exemplare vor fi aduse din Germania, in prima faza, iar inca noua zimbri vor fi adusi ulterior din Polonia.



Pe termen lung este planificata continuarea reintroducerii graduale a acestei specii pana la formarea unei populatii stabile de 30 de zimbri in zona initiala, se arata intr-un comunicat de presa al fundatiei.



Disparut de pe meleagurile noastre acum aproximativ 200 de ani, zimbrul a fost reintrodus cu succes in ultimii ani in judetele…