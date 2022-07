Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii și turiștii din mai multe orașe și sate din Franța au fugit din calea incendiilor provocate de temperaturile foarte ridicate cu care Europa se confrunta in aceasta perioada și de vantul care a batut cu putere și a impraștiat flacarile cu repeziciune, scrie BBC.

- Factorul sau de incarcare, care masoara cat de bine ocupa o companie aeriana locurile disponibile, a ajuns la 95% pentru prima data de la inceputul pandemiei de Covid-19. Compania aeriana irlandeza, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a declarat ca a operat peste 88.500 de zboruri in iunie,…

- Echipajul de cabina al Ryanair din Spania intenționeaza sa intre in greva timp de 12 zile in aceasta luna pentru a cere condiții de munca mai bune, au anunțat sambata sindicatele USO și SICTPLA, ceea ce ridica perspectiva unui haos in materie de calatorii, odata cu inceperea sezonului turistic de vara.…

- Se apropie sezonul vacanțelor, iar mulți romani se pregatesc in aceasta perioada pentru concediu. Dupa mai bine de doi ani de pandemie, unele țari au ridicat o mare parte din restricții. In multe state europene se menține insa obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in…

- Cel mai mare operator aerian cu discount din Europa ar urma sa incheie luna aceasta cu putin peste 15 milioane de pasageri, in crestere de la 14,24 milioane in aprilie, comparativ cu doar 1,04 milioane in aprilie 2021, a declarat O’Leary pentru Reuters. El se asteaspta ca factorul de incarcare sa creasca…

- Incepand de azi, Agentia pentru Siguranta Aviatica a UE (EASA) si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) nu mai recomanda purtarea mastilor in aeroporturi si in aeronave ca regula generala. Totuși, pasagerii care calatoresc cu avionul inspre si dinspre Germania vor fi nevoiti…

- Temperaturile ridicate din acesta perioada ne trimit cu gandul la vacanțele de vara, petrecute pe plaja. Mulți romani și-au facut deja rezervari la mare pentru acest sezon, insa, pentru cei care sunt inca indeciși, The Guardian a facut un top al celor mai frumoase plaje din Europa. Sunt variante pentru…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, au aratat miercuri datele din industrie, citate de Reuters. Fii la curent cu cele…