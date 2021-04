Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 in Bucuresti trece marti, 23 martie, de 6 cazuri la 1000 de locuitori, nivel la care se poate discuta despre carantinare. GCS transmite oficiale ca rata de incidenta in Capitala este de 6,22 cazuri/ 1000 de locuitori. Alte 9 judete au incidenta peste 3 cazuri/1000,…

- Orașul Braila și alte opt sate din județ sunt in scenariul roșu, dupa ce incidența cazurilor de Covid-19 a depașit 3 la mia de locuitori. Potrivit unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Braila, incidența cazurilor de Covid a ajuns in Braila la 3,05 la mie, potrivit…

- In ultimele 24 de ore aici au fost confirmate 295 de noi infectari, cele mai multe dupa București, Ilfov și Timiș. Rata medie de infectare a crescut pana la 4,02 cazuri la 1.000 de locuitori. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rata de incidenta COVID-19 in municipiul Sibiu a ajuns, miercuri, la 3,05 la mia de locuitori, motiv pentru care autoritatile au decis ca vor analiza evolutia din urmatoarele doua zile, inainte de a impune restrictii, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii. "Avand in vedere faptul ca astazi,…

- Trei sectoare ale Capitalei sunt colorate in rosu, dupa ce pragul de trei infectari la mia de locuitori a fost depasit, conform datelor publicate de Guvern in premiera , informeaza G4media . Sectorul 1 are cea mai mare rata de incidența COVID-19 din București, de 3,98 la mie in ultimele 14 zile. Pe…

- Județul Brașov a depașit incidența de 3 cazuri la mia de locuitori și va intra in scenariul roșu, dupa o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Potrivit datelor oferite de DSP Brașov, la momentul actual, sunt 1.976 persoane infectate cu Covid-19. In ceea ce privește orașul Brașov,…

- Ieri, județul Ilfov se afla in topul listei cu o incidența de 4,12/1000 de locuitori. Cifre ingrijoratoare se raportasera și in București (3,62/1000 locuitori), Timiș (3,31/1000 locuitori), Cluj (3,09/1000 locuitori), Constanța (2,87/locuitori) și Brașov (2,57/1000 locuitori).

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov, incidența cazurilor de COVID-19, la mia de locuitori, fara focare este 2,63. Din 650.197 de locuitori, 1.718 sunt pozitivi, dintre care 9, in focare. The post Incidența cazurilor de COVID-19, in municipiul Brașov este…