Municipiul Băilești va fi monitorizat video cu 170 de camere Municipiul Bailești va trece pe monitorizare video completa. Localitatea din Dolj facuta celebra de marele Amza Pellea va avea un sistem de supraveghere video cu 170 de camere, care va acoperi, practic, tot orașul. Cel puțin asta este intenția autoritații locale, care a lansat la finele saptamanii trecute procedura de achiziție pentru „infiintare, dotare dispecerat si realizare sistem de supraveghere video”. Și nu vorbim de orice monitorizare video, ci de una inteligenta, capabila sa recunoasca persoane, obiecte, comportamente și riscuri de siguranța in timp real. In plus, unele camere video vor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

