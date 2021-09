Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de Covid-19 la Alba Iulia a trecut de 2 la mie: Ce MASURI ar putea fi introduse Incidența cazurilor de Covid-19 la Alba Iulia a trecut de 2 la mie: Ce MASURI ar putea fi introduse Incidența cazurilor de Covid-19 la nivelul municipiului Alba Iulia a trecut de 2 cazuri la mia de locuitori,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat,ieri, printr-o noua hotarare, propunerea privind obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la activitati economice din anumite domenii in localitatile unde rata de incidenta este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat, joi, o noua decizie care stabileste noi masuri pentru combaterea pandemiei de coronavirus. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați…

- Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre masurile adoptate de CJSU Ilfov pentru Branesti si Domnesti se numara:* in spatiile publice, piete, targuri, balciuri, talciocuri, statii pentru transportul in comun, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun…

- Social Incepand de luni, este obligatorie purtarea maștii de protecție in jurul școlilor septembrie 10, 2021 14:22 Persoanele care staționeaza in jurul unitaților de invațamant din județul Teleorman, pe o raza de 50 metri, sunt obligate sa poarte masca de protecție, in acest perimetru, incepand…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca s-a decis ca masca de protecție sa fie obligatorie in continuare in școli, nu și in afara acestora. „Am agreat ca prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cat mai mult timp posibil și oferirea posibilitații cursurilor in format fizic. De…

- Comisia Naționala Extraordinare pentru Sanatate Publica (CNESP) a introdus, luni, in Republica Moldova un cod portocaliu pentru combate raspandirea virusului COVID-19, dupa ce in ultima perioada cifrele oficiale sunt in urcare, iar rata de vaccinare ramane inca mica. Autoritațile au decretat purtarea…