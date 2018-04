Muncitorul, la un pas de salvare

Stiri pe aceeasi tema

- ICIM Arad a invins pe CSU Alba Iulia, echipa ce traiește o deziluzie continua, in primul meci din confruntarea pentru locurile 7-8, scor 71-47 (18-15, 19-9, 13-15, 21-8). Eliminata dupa dublu insucces de Sepsi Sf. Gheorghe și apoi invinsa de doua ori ce ACSBT Alexandria, formația din Cetatea Marii Uniri…

- „Vreau sa-mi felicit jucatorii, cu toate ca am pierdut acest meci. Sunt foarte mandru pentru ceea ce am realizat in ultimele saptamani cu acesti copii. La acest joc au fost prezenți și ceilalți fotbaliști cu experiența din lot, dar ma bucur ca au putut evolua și tinerii. Juniorii din lotul…

- Reșițenii au inceput bine partida și in minutul 3 al jocului, Casian Doana i-a pasat lui Alexandru Avramovici, care a inscris cu poarta goala. Dupa aceasta reușita, pana la pauza, Miercurea Ciuc a inscris de cinci ori. In partea a doua a meciului, Imperial Wet a mai inscris o data, Muncitorul…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Concordia Chiajna se intalnesc in primul meci de Liga 1 al zilei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. Celor de la Sepsi le priește stadionul "Ilie Oana". In primul meci disputat pe aceasta…

- In faza a doua a Cupei Romaniei la futsal, Muncitorul Reșița va intalni pe Fortius 2014 Buzau, formație care evolueaza in acest moment in Liga a II-a. Partida va avea loc luni, 18 februarie și se va juca pe terenul echipei din Buzau. In momentul de fața, Muncitorul se afla pe locul 8 in clasament,…

- Dupa 3 lovituri de pedeapsa vazute in amicalul Petrolul – Slobozia, disputat miercuri, ieri au fost 4 lovituri de pedeapsa in partida dintre Voluntari II și Astra II! Trei penaltiuri pentru gazde, dintre care doua transformate (portarul Nedelcu a parat prima dintre execuții), una pentru Astra 2, transformata…

- A treia infrangere la rand pentru fetele de la “U” Cluj Handbalistele clujene au pierdut, sambata, in deplasare, cu CS Rapid USL Metrou București, scor 28-27. Echipa gazda a început mult mai bine prima repriza și a controlat jocul. Diferența s-a facut, în mare parte, datorita…

- In ultimele patru etape ale Ligii I, Muncitorul va incerca sa obțina cat mai multe puncte. Reșițenii se vor pregati in aceasta perioada pe plan local, la Sala Polivalenta. In momentul de fața, Muncitorul se afla pe locul 8 in clasament, cu 3 victorii obținute in 11 partide jucate. Reșița…