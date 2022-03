Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25% dintre angajatorii aflati in cautare de talente spun ca principala provocare cu care se confrunta in acest moment este slaba pregatire a candidatilor care aplica la joburi, arata datele celui mai recent sondaj eJobs, liderul pietei de recrutare din Romania. In acelasi timp, 15,1% dintre respondenti…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a afirmat, vineri seara, ca in Romania exista o grava problema a fortei de munca, pentru contracararea careia s-a ajuns la aprobarea unui contingent de 100.000 de lucratori straini. ”Forta de munca este o problema in Romania, ganditi-va ca am ajuns…

- ”Forta de munca este o problema in Romania, ganditi-va ca am ajuns la un contingent de 100.000 de oameni care vin sa lucreze in Romania din afara Uniunii Europene din toate tarile pe care le putem gasi cu forta de munca mai ieftina decat cea din Romania si care vor sa vina in Romania pentru ca nu vin…

- Invitati la ZIUA LIVE sunt jurnalista Feri Predescu si dr. Florian Stoian.S a implinit anul atat de la alegerile locale cat si de la parlamentarele din 2020.Cum arata Constanta dupa anul politic 2021 marcat de crize politice, schimbare de premier, intrarea in opozitie a USR si preluarea puterii de o…

- Administrația din Slobozia incearca sa comaseze rețeaua școlara locala a orașului. Intr-o prima etapa, liceele «A.I. Cuza» și «Mihai Eminescu» vor deveni un singur Campus Tehnologic, primul de acest fel din județ. «Rețeaua școlara din Slobozia instruiește forța de munca la fel ca acum 30-40 de ani...…

- In continuarea consultarilor cu mediul de afaceri, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a acceptat invitația la dialog a reprezentanților Federației Industriei Hoteliere din Romania (FIHR). In cadrul intalnirii cu proprietarii de hoteluri, care a avut loc luni, 13 decembrie…

- In doar 18 luni, industria turismului romanesc a pierdut peste 30% din forța de munca – este cel mai mare prejudiciu inregistrat de acest sector, a declarat presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile. “Cel mai mare prejudiciu in industria noastra este ca am pierdut peste…

- Romania trebuie sa iasa din "doliul" dupa forta de munca pe care a pierdut-o si sa se gandeasca cum poate fi suplinit acest deficit, sa apeleze la forta de munca mai ales din zona Asiei, a declarat, marti, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban. "Probabil trecem…