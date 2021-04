Stiri pe aceeasi tema

- Recent, a fost luata o noua decizie in ceea ce privește pastrarea cupoanelor pensionarilor care primesc pensia in cont curent sau de card. Pana acum, cei care nu erau gasiți acasa de catre poștașul din zona pentru a le fi inmanat cuponul (talonul mov) și erau avizați, se adresau oficiului poștal la…

- Autoritatile vor modificarea legislatiei privind sistemul de pensii publice prin reducerea varstei standard de pensionare pentru persoanele care au lucrat in conditii deosebite de munca, conform unui proiect de lege inregistrat la Senat in aceasta saptamana.

- Persoanele care au muncit in condiții deosebite ar putea ieși la pensie mai repede decat in prezent. Proiect de lege O propunere legislativa, inregistrata miercuri, 14 aprilie, la Senat, arata ca persoanele care au lucrat in condiții deosebite de munca vor beneficia de reduceri mai mari ale varstelor…

- O inițiativa legislativa prin care se urmarește modificarea legislatiei privind sistemul de pensii publice prin reducerea varstei standard de pensionare pentru persoanele care au lucrat in conditii deosebite de munca , a fost inregistrata la Senat in aceasta saptamana. Miercuri, 14 aprilie 2021, a fost…

- Cei care au lucrat in condiții deosebite ar putea sa iasa la pensie mai repede decat in prezent Persoanele care au lucrat in condiții deosebite de munca vor beneficia de reduceri mai mari ale varstelor standard de pensionare, potrivit unei propuneri legislative inregistrate la Senat. In acest sens,…

- Parinții care aleg sa se intoarca la serviciu inainte ca bebelușul lor sa implineasca 6 luni vor beneficia de un stimulent de inserție mult mai mare comparativ cu suma care se acorda in prezent. Ordonanța de urgența prin care se reglementeaza acest lucru a fost aprobata de catre Guvernul Romaniei in…

- Zeci de persoane din județul Bacau deja beneficiaza de prevederile Legii 212/2020 care permite pensionarea anticipata parțiala fara penalizare a celor care locuiesc in municipiile Bacau și Onești și zonele limitrofe acestora, considerate localitați cu poluare remanenta. Practic, din noiembrie 2020,…

- 1 Ce va motiveaza in viața? – Dorința de a trai in condiții decente, similiare cu cele din statele civilizate. 2 Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.? – „Interstellar”. Scoate in evidența capacitatea omenirii de a transforma imposibilul in posibil, atunci…