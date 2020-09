"Muncă forțată": SUA interzice unele importuri din regiunea chineză Xinjiang acuzând încălcarea drepturilor omului Statele Unite vor interzice importarea unor bunuri din provincia Xinjiang a Chinei din cauza acuzațiilor privind abuzurile comise de Beijing împotriva minoritații uigure, relateaza BBC.



Autoritațile americane afirma ca &"munca forțata&" a fost folosita pentru producerea bunurilor, menționând un centru &"vocațional&" pe care l-a catalogat drept &"lagar de concentrare&".



Interdicția la import se va aplica articolelor de îmbracaminte, bumbacului, pieselor electronice și produselor pentru îngrijirea parului produse de cinci entitați din Xinjiang precum și din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

