Mulți tineri cu AVC, puține unități specializate, puțini medici neurologi Anual, in țara noastra, aproximativ 60.000 – 70.000 de persoane sufera un accident vascular cerebral (AVC), estimeaza Asociația pentru Lupta impotriva AVC. Pe langa numarul ingrijorator al AVC-urilor, alarmant este și faptul ca a scazut mult varsta pacienților diagnosticați cu AVC. Iata și explicațiile acestui fenomen periculos: ”Avem un procent foarte mare de tineri care sufera de hipertensiune și de diabet zaharat, principalii factor de risc pentru AVC. Pacienții tineri sau relativ tineri fac AVC nu prin mecanisme diferite de cei in varsta, ci prin mecanismele clasice, doar ca acești factori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

