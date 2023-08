Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe sate din Mehedinți, sunt aproape trei saptamani de cand nu a mai a plouat, scrie stiri.tvr.ro . Temperaturile ridicate au uscat pamantul și au facut ca debitele izvoarelor sa scada. In ultimele zile de foc, cand și consumul de apa a crescut, rețeaua publica nu a mai facut fața. Sunt localnici…

- Angajații firmelor din Romania sunt tot mai nemulțumiți de salariul lor actual, pe fondul inflației, și au devenit mult mai activi in cautarea unui job nou - constata platforma romaneasca de recrutare bestjobs, intr-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

- Pana la finalul anului, Romania are obligația sa inchida cateva zeci de gropi de gunoi neconforme care in prezent polueaza foarte mult. In caz contrar, exista riscul sa fie amendata cu peste 60 de milioane de euro.

- Castigatorii premiului de peste 10,10 milioane de euro de la Loto 6/49 nu prea au fler in afaceri. Cei doi soti au detinut doua firme, dar au dat gres cu ambele. Din cauza pierderilor pe care le-au avut, au fost nevoiti sa le inchida. Gandul a aflat detalii exclusive despre afacerile ingropate ale celor…

- Asumarile din PNRR dau mare bataie de cap, inclusiv actualei guvernari condusa de Marcel Ciolacu. Dupa eșecul eliminarii pensiilor speciale din Parlamentul Romaniei, guvernanții se gandesc sa dea o noua lovitura pentru salariatii din Romania, fiind vorba, de fapt, de taxa pe care angajatii ar putea…

- Piata de autoturisme electrice din Romania a inregistrat in luna mai un volum de 1402 autoturisme autoturisme electrice noi, inmatriculate, potrivit datelor analizate de , cu o crestere foarte mare, de 90%, fata de cele numai 739 inmatriculate in urma cu un an. Cauza principala este startul Programului…

- Tot mai multe dovezi ies la suprafata privind distrugerea barajului Kakovka din Ucraina. Potrivit acestora, s-a produs o explozie aproape simultan cu ruperea barajului si inundarea unei zone vaste. Seismologii din Norvegia au declarat ca au inregistrat trepidatiile unei explozii la primele ore ale zilei…