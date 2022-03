Multe servicii Apple, inclusiv App Store, Apple Arcade, Music şi Maps, se confruntă cu întreruperi Apple a realizat venituri din servicii de 19,2 miliarde de dolari in ultimul trimestru, asa ca o intrerupere prelungita ar putea avea un impact material. Dar aceste tipuri de intreruperi sunt de obicei temporare. In unele cazuri, o aplicatie precum App Store se incarca darr se blocheaza sau nu permite descarcarea unei aplicatii. In alte cazuri, aplicatia nu se incarca in totalitate. Nu este clar ce cauzeaza intreruperea si un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze. Bloomberg a scris ca intreruperea are un impact asupra serviciilor interne ale Apple si pentru angajatii corporativi si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

