Stiri pe aceeasi tema

- Vacantele de primavara si de Paste se afla in topul celor mai numeroase anulari si amanari din partea turistilor, in timp ce cautarile pentru sejururi au scazut cu peste o treime (35-) fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza realizata de un turoperator ce activeaza pe piata din Romania.…

- Politia din Maroc a arestat cel putin 12 persoane pentru raspandirea de informatii false despre noul coronavirus, au declarat joi autoritatile, precizand ca printre persoanele retinute se numara si o femeie care s-a folosit de canalul ei de YouTube pentru a spune ca boala nu exista, relateaza Reuters…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a vorbit, la Antena 3, despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania. Varful imbolnavirilor se va inregistra dupa Paste.

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat miercuri ca Guvernul sau se pregateste sa vina in ajutorul companiilor cu ajutoare directe in valoare de 100 de miliarde de coroane (4,05 miliarde de dolari) si garantii de credite in valoare de 900 miliarde de coroane (36,42 miliarde de dolari), in ideea de…

- Afganistanul a dispus inchiderea restaurantelor, piscinelor, bailor publice si complexelor sportive ca masura de precautie in fata pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al acestei tari, citat de DPA. In plus, Ministerul a declarat ca toate adunarile publice sunt interzise…

- Ca urmare a pandemiei Covid-19, Liga Profesionista de Fotbal (LFP) din Franta a decis, vineri, suspendarea meciurilor din Ligue 1 si Ligue 2 cu efect imediat, potrivit news.roLFP a luat decizie dupa Consiliul de Administratie de vineri. Citeste si: Pandemia cu coronavirus INVOCATA drept…

- Numarul de rezervari pentru vacantele din Romania ar putea creste cu pana la 35% in aceasta primavara, avand in vedere incidenta cazurilor de coronavirus in Europa, ceea ce va duce la majorarea preturilor la sejururi cu 10% - 15%, estimeaza specialistii unei platforme online de turism. In viziunea reprezentantilor…

- "Romanii planteaza o padure cat o tara" este titlul celei mai mari campanii de impadurire la nivel national anuntate de Ministerul Mediului. The post „Romanii planteaza o padure cat o tara”. Vor fi impadurite la primavara peste 11.000 de hectare appeared first on Renasterea banateana .