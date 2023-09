Stiri pe aceeasi tema

- Cocoș de la Calarași a recunoscut ca a fost infidel și are un copil cu amanta sa. Soția manelistului a primit vestea ca un șoc și nu i-a venit sa creada cele intamplate. Totuși, dupa o lunga perioada de timp, ea l-a acceptat pe copil in viața sa și este a doua mama a micuțului.

- Victor Ponta, consilierul onorific al premierului Marcel Ciolacu, a vorbit duminica seara la Romania TV despre cea mai mare temere a sa, in urma tragediilor care au avut loc in ultimele zile, in Romania. „Ma tem cel mai mult pentru binele copiilor mei. Este o temere de om normal. Cred ca orice om normal…

- Regina Camilla conduce organizația caritabila SafeLives, din Marea Britanie, al carei scop este stoparea abuzului domestic. Deseori, partenera Regelui Charles vorbește despre sprijinirea persoanelor care au fost supuse la astfel de fapte. Motivul din spatele acestor demersuri nu a fost niciodata facut…

- Pe masura ce turismul spațial se dezvolta, cercetarorii avertizeaza ca nicio femeie nu ar trebui sa ramana insarcinata in timpul unei astfel de expediții. Companiile spațiale s-ar putea trezi in mijlocul unor procese, daca nu vorbesc cu turiștii despre acest subiect.

- Cu toate ca este insarcinata și ar trebui sa se bucure din plin de aceasta perioada din viața ei, Simina Loica este foarte suparata de tot ce i se intampla. Dupa ce a ramas insarcinata, tatal copilului ei, Alex Bobicioiu, a pus punct relației, iar vedeta este dezamagita. Acum, bruneta și-a ingrijorat…

- Accident in satul Domnita, comuna Țibana, din județul Iași, duminica, 23 iulie. Un sofer a iesit de pe sosea, dupa ce l-a intepat o insecta de ureche. In mașina se aflau trei adulți, inclusiv o femeie insarcinata, și un copil, relateaza portalul local BZI. Toți au fost duși la spital.Masina in care…

- Un fulger poate atinge pana la 30.000 de grade Celsius și odata cu acesta sunt transmiși peste zece milioane de volți. Nu e de mirare ca sunt rare cazurile in care cineva poate supraviețui unei asemenea forțe. Insa, de-a lungul timpului au existat și cazuri fericite. Cand strabate corpul uman, fulgerul…

- Un copil in varsta de 2 ani din statul american Ohio si-a ucis accidental mama, insarcinata in 8 luni, impuscand-o in spate cu un pistol semiautomat, a anuntat politia locala, relateaza joi AFP.