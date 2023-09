Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Lupescu (54 de ani), fost mare jucator la naționala și la Dinamo, e ingandurat de rezultatele tot mai slabe inregistrate de echipele romanești in cupele europene. „Kaiserul” are o soluție pentru redresarea lucrurilor: schimbarea sistemului competițional. Superliga nu trimite nicio echipa sezonul…

- In ultimii ani, sustin psihologii si psihiatrii, tot mai multi romani ajung sa aiba nevoie de ajutor de specialitate din cauza depresiei si a anxietatii. Desi o problema tot mai acuta a societatii, aceasta afectiune nu este tratata, de multe ori, cu seriozitate.

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a facut o scurta analiza a primei parți a sezonului, vorbind despre readaptarea echipei la Liga 1 și provocarile pe care le-a intalnit. „Ca nou promovata, schimbarea nu poate veni peste noapte. E nevoie de inserarea in echipa a unor elemente care in timp pot funcționa.…

- Directorul executiv al celor de la FCU Craiova, Marcel Pușcaș, da un verdict pentru naționala Romaniei. Chiar daca este optimist in privința dublei cu Israel și Kosovo, acesta considera ca n-ar fi o rușine daca nu ne-am califica la EURO. El spune ca jucatorului roman ii lipsește calitatea de a se adapta…

- Vedem un entuziasm electoral-legislativ care produse, chiar pe banda rulanta, diverse propuneri pentru legislații anti-drog care de care mai severe, cu pedepse foarte dure pentru producatori, distribuitori și consumatori.

- Constantin Enceanu și colega sa de breasla, Niculina Stoican, se afla intr-un mare scandal, care a ajuns recent la tribunal. Cantarețul de muzica populara este nemulțumit de faptul ca Niculina Stoican, managerul Ansamblului Folcloric Maria Tanase, nu l-a mai promovat de ani de zile. Enceanu considera…

- Descopera motivul pentru care ar trebui sa eviți adaugarea de lamaie in ceai. Pentru mulți dintre noi acest gest a devenit unul obișnuit, in special in timpul racelilor sau atunci cand avem senzația de cai respiratorii infundate. Cu toate acestea, conform specialiștilor, este o eroare sa facem acest…

- Potrivit criticilor, pretinzand ca deține controlul intr-un moment de prima importanța, el nu mai poate da vina pe alții pentru vreun eșec de ordin militar Vineri, președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, a incheiat o saptamana care, pentru el a fost deosebita și, uneori, cam tulbure in privința unor…