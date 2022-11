Stiri pe aceeasi tema

- Ediția jubiliara, a 55-a, a celui mai longeviv eveniment cultural din Romania, organizat fara intrerupere din anul 1968 la Targoviște, și-a scris o noua poveste de succes. Festivalul Național de Interpretare și creație a Romanței Crizantema de Aur s-a desfașurat anul acesta in sala multifuncționala…

- Asiguratorii RCA impreuna cu Biroul Asiguratorilor Auto din Romania pun la dispozitia asiguratilor RCA aplicatia digitala Amiabila, prin care conducatorii auto vor putea completa si in format electronic formularul de „Constatare amiabila de accident”, scrie stirileprotv.ro „Incepand cu data de 15 octombrie…

- Georgia Meloni (Fratelli d’Italia) care, la 45 de ani, este așteptata sa devina prima femeie care va conduce Italia, va incepe discuții saptamana viitoare cu aliații sai, Matteo Salvini (Liga) și Silvio Berlusconi (Forza Italia) pentru a forma un guvern, care va lua ființa cel mai devreme la sfarșitul…

- "All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras a primit Leul de Aur, la cea de-a 79-a editie a Festivalului de Film de la Venetia care s-a incheiat cu ceremonia de sambata seara, la care Julianne Moore si juriul prezidat de actrita a anuntat castigatorii, conform news.ro. Fii la curent…

- Gala pe care au așteptat-o toți pasionații de muzica, a avut loc ieri seara in New Jersey! MTV Video Music Awards 2022, in direct de la Prudential Center in Newark, a premiat cele mai tari videoclipuri din 2022. Kendrick Lamar, Lil Nas X și Jack Harlow au fost la egalitate pentru cele mai multe nominalizari,...…

- Mai este puțin și incepe noul an școlar 2022-2023. Elevii și preșcolarii așteapta nerabdatori inceperea școlii. Din toți aceștia elevii din clasa pregatitoare par sa fie cei mai emoționați, deoarece ei trec pentru prima data pragul școlii. Atat ei cat și parinți se documenteaza cat mai mult posibil…

- Rapperul Bad Bunny si cantareața Taylor Swift au caștigat cele mai multe premii, duminica seara, la editia anuala a galei MTV Video Music Awards, care a avut loc pe stadionul din Newark, in New Jersey, potrivit news.ro.