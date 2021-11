Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, a facut miercuri un apel la responsabilitate nationala si a pledat pentru „un dialog national amplu” cu privire la „obstacole constitutionale”, care impiedica sistemul politic din Romania sa functioneze „corect”. „Stiu, desigur, ca luptele politice sunt esenta democratiei. De asemenea, stiu ca este usor pentru cineva ca mine sa faca apel la unitate nationala. Dar, in seara aceasta, as vrea sa fac un alt apel: unul la responsabilitate nationala. Nu ne putem astepta ca partenerii nostri apropiati sa ne ia in serios daca petrecem luni de zile fara un Guvern…