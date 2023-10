Documentarul „Mrs. Buica”, in regia lui Eugene Buica, are premiera in competiția locala de la Astra Film Festival Sibiu și poate fi vizionat in avanpremiera extraordinara in Romania, in datele 19 și 21 octombrie. Fugita din fața comunismului, o familie de romani traiește Visul American, dar nu poate scapa de pacatele sufletului balcanic. Iubire, scandal, tragedie și destramarea casniciei unor parinți, sub ochii unui fiu care documenteaza totul. Filmul „Mrs. Buica” va fi proiectat joi, 19 octombrie, de la ora 17.30, la Promenada Mall (Cine Gold 6 – str. Lector nr. 1-3 A) și sambata, 21 octombrie,…