Motorola a trimis o invitatie publicului pentru un eveniment oficial tinut pe data de 8 septembrie. Chiar daca nu a dezvaluit exact ce modele vin atunci, teaserul sau oficial prezinta profilul a 3 terminale, iar Moto a confirmat doar ca e vorba despre „produse Edge”. Zvonacii si scaparile de pana acum, dar si terminalele lansate in China ne arata exact la ce sa ne asteptam. Pentru inceput va ajunge la nivel international in sfarsit primul telefon cu camera de 200 de megapixeli. Il stim ca Motorola X30 Pro si a debutat in China la inceput de luna august. In Europa va sosi ca Motorola Edge 30 Ultra,…