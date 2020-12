Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele alegerilor din municipiul Bacau sunt total diferite de rezultatul de la alegerile locale de acum cateva luni. Practic, de pe 27 septembrie pana pe 6 decembrie, alegatorii și-au schimbat opțiunea politica in mod aproape radical. Au votat 43.084 alegatori iar rezultatele, in urma numararii…

- Dupa luni bune de așteptare, dar și de pregatire asidua, dansul sportiv indeparteaza orice bariera și gasește soluții sa revina la viața. Astfel, weekendul trecut s-a desfașurat in premiera in Romania un concurs de dans sportiv online. Practic, cei peste 250 de participanți din Romania, Canada și Republica…

- Statul va sprijini financiar angajatorii din domeniul agriculturii care le ofera un loc de munca, full time, tinerilor aflați in șomaj. Fermierii și alți angajatori din sectorul agro-alimentar pot primi 2.250 – 6.000 de lei pe luna pentru plata salariilor tinerilor angajați. Potrivit unui proiect de…

- Guvernul a adoptat un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi moniorizați de catre medicii de familie. Masura vine ca o modalitate de a se reduce presiunea pe sistemul sanitar de urgenta. Practic, pacientii infectati cu coronavirus,…

- Susțin categoric protestele proprietarilor de restaurante și cafenele din municipiul și județul Bacau și ma raliez demersurilor lor de a readuce situația la normalitate. Este evident ca hotararea Comitetului Național de Situații de Urgența de a corela activitatea industriei Horeca cu rata de infectare…

- Agricultorii bacauani, afectați de criza generata de pandemia de Covid, pot solicita sprijin financiar de la stat. Ajutoarele se vor acorda prin intermediul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), in cadrul a trei masuri de sprijin. Cererile pot fi depuse din aceasta saptamana pana…

- Pentru prima data in ultimii trei ani, benzina valorificata in stațiile Petrom din țara (compania cu cea mai vasta rețea de benzinarii) a devenit mai scumpa decat motorina. Astfel, cea mai ieftina benzina din Bacau se vindea cu 4,29 de lei. In schimb, motorina normala se putea gasi cu 4,22 de lei/litru.…