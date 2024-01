Motorină gratis din România pentru 1500 de fermieri din Republica Moldova Circa 1.500 de fermieri din Republica Moldova, afectați de seceta din 2022, vor primi un ajutor umanitar din partea Romaniei constand in motorina. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova a informat recent ca Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) a recepționat 1.546 de cereri cu privire la solicitarea ajutorului umanitar extern acordat de catre Romania, constand in motorina, destinat sprijinirii agricultorilor afectați de seceta din anul 2022. Din totalul dosarelor depuse, 56 au fost respinse, deoarece nu au intrunit criteriile de eligibilitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

