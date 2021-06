Stiri pe aceeasi tema

- Madrid, 3 iun /Agerpres/ – Discotecile din Spania vor fi autorizate sa se redeschida si sa functioneze pana la 03:00 ora locala, in regiunile in care rata de incidenta este mai mica de 50 de cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, a anuntat miercuri ministrul spaniol al sanatatii, Carolina Darias,…

- ​Pilotul australian Jack Miller (Ducati) a câstigat duminica Marele Premiu al Frantei la motociclism viteza, clasa MotoGP, pe circuitul de la Mans (4,185 km).Miller a fost cronometrat în 4:25.473 (27 tururi), fiind urmat de francezii Johann Zarco (Ducati-Pramac, +3.970) si Fabio Quartararo…

- Depopularea masiva a zonelor rurale din interiorul Spaniei ingrijoreaza autoritatile din Regatul Iberic, care apeleaza la masuri extreme pentru a stopa fenomenul. Sute de localitati ramase aproape pustii s-au inscris intr-un program care ofera locuinte si joburi celor care accepta sa se stabileasca…

- Spaniolii au ieșit noaptea trecuta pe strada, au cantat și au dansat, fericiți ca s-au ridicat restricțiile de circulație pe timpul nopții, scrie Reuters. Au numarat secundele la miezul nopții, dupa ce 17 regiuni spaniole au scapat de interdicția ieșirii din casa dupa ora 22.00. Sarbatoarea a semanat…

- Britanicul Lewis Hamilon s-a impus in Marele Premiu al Spaniei, de la Barcelona, dupa o cursa excelenta a pilotului de la Mercedes. Hamilton a plecat din pole-position, pentru a 100-a oara in aceasta cariera, dar a fost depașit in primul viraj de olandezul Max Verstappen. Pilotul lui Red Bull a fost…

- Pilotul australian Jack Miller (Ducati) a castigat cursa de la clasa MotoGP a Marelui Premiu al Spaniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, desfasurata duminica pe circuitul de la Jerez, noteaza EFE potrivit Agerpres. Miller, la primul sau succes din acest sezon si al doilea…

- ​Marc Marquez, sextuplu campion mondial la MotoGP, absent de pe circuit din iulie 2020, a primit acceptul medicilor sa revina în competitii, a anuntat, sâmbata, echipa Repsol Honda."Ne vedem saptamâna viitoare la Portimao", a scris Marquez pe Instagram.Marc Marquez,…

- Marc Marquez va lipsi de la Grand Prix-ul din Qatar, care începe duminica, dar si la concursul de MotoGP din 4 aprilie, tot din Qatar. Spaniolul, de sase ori campion mondial, a luat aceasta decizie în acord cu staful sau medical.Marc Marquez, 28 de ani, a suferit, la 19 iulie 2020, o…