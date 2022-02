Motociclist rănit într-un accident pe Calea Șagului din Timișoara Un tanar motociclist care circula regulamentar a ajuns la spital din cauza neatenției unei șoferițe, la intersecția strazii Ovidiu Cotruș cu Calea Șagului. „O femeie in varsta de 47 de ani conducea un autoturism pe Calea Șagului dinspre localitatea Șag spre Timișoara, iar la intersecția cu strada Ovidiu Cotruș a intrat in coliziune cu un […] Articolul Motociclist ranit intr-un accident pe Calea Șagului din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

