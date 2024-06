Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Timișoara, in frunte cu reputatul medicul anestezist Dorel Sandesc, reacționeaza la atacul președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, pe tema inaugurarii noii materinitați din oraș. Cladirea a fost predata spitalului pe 21 aprilie, iar termenul…

- Conf.univ.dr. Claudia Gilia, președintele Senatului Universitații Valahia, a fost onorata sa participe la deschiderea Conferinței Internaționale cu tema ,,Sanatatea și securitatea in munca in era digitalizarii”, ce reunește cadre didactice, cercetatori, specialiști in domeniul muncii și securitații…

- Fostul sediu al Securitatii din centrul orașului Galați, cladire in care au fost anchetati si torturati sute de detinuti politici, sta sa se prabușeasca. Cladirea este in stare avansata de degradare, fiind un pericol pentru trecatori.

- @ Pentru toate cadrele didactice ilfovene, care și-au asumat rolul de formare a copiilor noștri Casa de Cultura ”Mihai Eminescu” din Bragadiru a gazduit pe 6 martie un eveniment cultural-artistic deosebit intitulat ”Mamei”, pregatit pentru toate cadrele didactice din județul Ilfov, cu ocazia Zilei…

- Administrația județeana a finalizat recepția cladirii noii Maternitați Bega, investiție derulata cu fonduri europene și construita de la zero. Cladirea cu 4 etaje se intinde pe o suprafața de 5.434 de metri patrați utili și va avea un total de 126 de paturi. „Sanatatea a fost o prioritate a viziunii…