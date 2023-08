Stiri pe aceeasi tema

- Controalele la foc automat, dictate dupa scandalul pornit de la conditiile din caminele pentru varstnici din Ilfov, nu au mai dus la inchiderea de noi facilitati in judetul Arad in a treia zi de verificari. Totusi, mai multe centre rezidentiale au primit amenzi destul de usturatoare pentru diverse nereguli.…

- Echipajele de urgența au fost solicitate in aceasta dupa-amiaza, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, dupa ce un barbat a cazut in timpul unui zbor cu parapanta in zona Clopotiva, comuna Rau de Mori, județul Hunedoara. „Spre locul indicat s-a deplasat de urgența, echipajul SMURD din cadrul…

- Un copil in varsta de 7 ani a fost ranit si transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc pe DN66, in apropierea localitatii Merisor, intre Petrosani si Hateg. Accidentul s-a produs dupa ce un sofer a facut o depasire neregulamentara.”Un barbat in varsta de…

- Trei persoane sunt ranite dupa ce un autoturism și un camion s-au ciocnit, miercuri, pe pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe DN69 Arad – Timișoara, la ieșirea din localitatea Vinga din județul Arad se circula ingreunat ca…

- Un șofer turc, aflat la volanul unui autocamion, a fost oprit de polițiștii aradeni pentru un control. Aparatul alcooltest a indicat faptul ca barbatul bause, chiar daca era ora 9:30 dimineața. „Polițiștii Serviciului Rutier au depistat in dimineața zilei de 14 iunie, in jurul orei 09:30, un barbat…

- Grav accident de circulatie in aceasta dupa amiaza pe DN 66, in localitatea Bretea Streiului, judetul Hunedoara. Un sofer in varsta a pierdut controlul masinii si a intrat in coliziune cu un automobil parcat, pe care l-a proiectat intr-o alta masina de asemenea parcata. In urma impactului barbatul…

- O persoana a decedat, iar alta a fost transportata la spital, dupa ce un autoturism a explodat intr-o statie CNG din localitatea Pantelimon. „In cursul diminetii de astazi, in jurul orei 05,35, am fost solicitati sa intervenim la o statie CNG (n.r. - Gaz natural comprimat) din localitatea Pantelimon,…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:30, pe centura Aradului, in Zona Industriala Vest. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma coliziunii una dintre mașini s-a rasturnat. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul ISU Arad și un echipaj al Serviciului de Ambulanța…