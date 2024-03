Motociclist decapitat după ce a intrat cu viteză într-un cap de pod Un motociclist a avut parte de o moarte cumplita, dupa ce a pierdut controlul vehicului si s-a izbit de un cap de pod. Impactul a fost atat de puternic, incat barbatul a murit pe loc, decapitat. Accidentul a avut loc vineri in localitatea Chicerea, comuna Tomești, judetul Iasi. Motociclistul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat cu viteza intr-un cap de pod. Impactul a fost unul tragic, barbatul sfarsind pe loc, decapitat. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, insa din nefericire nu s-a mai putut face nimic. Motociclistul prezenta leziuni incompatibile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

