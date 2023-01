Stiri pe aceeasi tema

- Averea uriașa pe care o lasa in urma Lisa Marie Presley. Regretata artista s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, din cauza unui stop cardiac devastator, in urma caruia medicii nu au mai putut sa o salveze. Fiica lui Elvis Presley a fost foarte talentata din punct de vedere muzical, insa nu […]…

- Chiar daca fiica sa cea mare, Carmina, nu poarta in acte numele de familie al artistului, ci pe cel al mamei, Liviu Varciu a avut grija ca tinerei sa nu-i lipseasca nimic. Are mașina și casa in Capitala și chiar daca are și un job, ce-i drept, part-time, și-și completeaza veniturile și prin diverse…

- Iulia Albu este cunoscuta publicului, atat prin prisma proiectelor TV, cat și a aparițiilor excentrice. Vedeta Antena Stars a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, in care ne-a vorbit despre relația cu Mikaela, fiica ei și a lui Mihai Albu, fostul soț, acum o adolescenta in varsta de 13…

- Elena Basescu este de nerecunoscut. Fiica fostului președinte a starnit un val de reacții in mediul online cu cea mai recenta apariție. Mulți o critica pentru noul look, reproșandu-i numeroasele intervenții estetice pe care le-ar fi facut. Elena Basescu, de nerecunoscut in cea mai recenta apariție Cu…

- Probleme in familia Oanei Roman. Vedeta recunoaște ca situațiile vulnerabile dintre ea și partenerul sau au luat naștere in urma unor perioade in care nu a mai acordat suficient de multa atenție relației sale romantice. Fiica lui Petre Roman și Marius Elisei se confrunta cu momente dificile, la scurt…