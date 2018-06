Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care și-a injunghiat soțul dupa ce a aflat ca acesta o inșela cu o prietena, a fost eliberata din inchisoare pentru ca un judecator a decis ca agresoarea a fost supusa unui stres imens. Femeie de afaceri și milionara, Nasreen Alexandra Knight, in varsta de 37 de ani, a fost arestata la sfarșitul…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a fost injunghiat de soția sa in urma unui conflict domestic izbucnit intre cei doi. Victima a ajuns luni noaptea la Spitalul de Urgența ... The post O femeie și-a injunghiat soțul, in timpul unui conflict domestic. Barbatul se afla, sub paza, la spital appeared first…

- Un barbat din Priboieni, Arges, a fost gasit mort. Din cate se pare, acesta a avut o disputa cu sotia, femeia fiind in stare avansata de ebrietate. Femeia a plecat imediat la o vecina sa anunte ca, dupa ce s-a certat cu ea, sotul ei s-ar fi injunghiat de suparare. Politistii au deschis o ancheta…

- ULTIMA ORA: Caz șocant in comuna Tutova, petrecut aseara tarziu, in jurul orelor 22.00. Un tanar de 28 de ani, M.I., din localitatea Coroi, comuna Tutova, a fost injunghiat de o vecina, O.D., de 48 de ani, in spate și pe mani. Motivul agresiunii a fost unul extrem de ciudat, pe care vor incerca sa-l…

- Adriana Cosma a fost condamnata in anul 2008 la 18 ani de inchisoare de Tribunalul Constanta, fiind gasita vinovata de moartea fiului ei in varsta de 13 ani. Cu sange rece, femeia si-a batut copilul pana l-a lasat fara suflare. Cadavrul baiatului a fost gasit plin de urme de violenta in apartamentul…