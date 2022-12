Motivul ŞOCANT pentru care atacatorul de la Paris a UCIS 3 kurzi Un pensionar de 69 de ani a deschis focul, vineri, in centrul Parisului, a ucis trei oameni și a ranit pe mai mulți alții. Atacul ar putea avea motivatii rasiale, victimele fiind kurzi. Sute de reprezentanti ai aceste minoritati au iesit sa protesteze in strada si s-au luat la bataie cu fortele de ordine. Criminalul […] The post Motivul SOCANT pentru care atacatorul de la Paris a UCIS 3 kurzi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele continua pentru a doua zi pe strazile Parisului. Kurzii s-au adunat inca de sambata dimineața la Asociația Culturala Kurda Ahmet Kaya din Paris dupa atacul armat de vineri. Atacatorul are 69 de ani și abia fusese eliberat din inchisoare. Kurdistanlilar Paris’teki Ahmet Kaya Kurt Kultur dernegine…

- In urma cu cateva ore, la Paris a avut loc un atentat facut de un francez de 69 de ani impotriva comunitații kurde. Acesta a deschis focul intr-un centru cultural kurd, dupa care s-a indreptat catre o cafenea kurda din centrul Parisului. Trei militanți kurzi au fost uciși de catre atacator, noteaza…

- Poliția franceza a fost nevoita sa intervina in forța pentru a calma mulțimea furioasa, dupa ce un barbat a deschis focul in apropierea unui centru kurd din Paris. Bilanțul indica 3 morți și 3 raniți. Atacatorul a fost reținut de forțele de ordine și era cunoscut de poliție.

- Mai multe focuri de arma au fost trase in centrul Parisului cu puțin timp inainte de pranz, vineri, provocand moartea a doua persoane și ranirea a cel puțin trei. Un barbat a fost arestat, au precizat surse din poliție. Evenimentele au avut loc strada Enghien, in arondismentul 10, in centrul capitalei.…

- Lovitura crunta suferita de familia unui tanar din Galați, cu doar cateva zile inainte de sarbatoarea Craciunului. Un copil a ramas orfan de tata, dupa ce parintele sau a murit, in urma unui gest inspaimantator. Barbatul avea 36 de ani. Tanarul s-a injunghiat in zona inimii, recurgand la cumplitul gest…

- O adolescenta a murit in interiorul școlii, in timp ce o femeie a murit la spital, ca urmare a unui atac armat ce a avut loc luni dimineața in statul american Missouri la o școala din St. Louis, a declarat poliția presei locale. Al treilea deces este atacatorul, un tanar pana in 30 de ani, care a fost…

- Acestea sunt ultimele minute de viața ale unuia dintre polițiștii uciși in atacul terorist, filmate cu o camera amplasata pe uniforma acestuia. Atacatorul, un barbat in varsta de 35 de ani a sunat la poliție și a raportat un caz fals de violența domestica.Dustin DeMonte, in varsta de 35 de ani și Alex…