Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru a fost ceruta in casatorie de Catalin Cazacu, iar acum vedeta de la Antena 1 este in cautarea nașilor. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a fost refuzata de Dani Oțil, iar Razvan Simion nu o poate sa ii fie naș. Campionul la motociclism i-a oferit inelul de logonda iubitei sale…

- Maria Dragomiroriu, una dintre cele mai iubite și celebre interprete de muzica populara din Romania, a devenit recent virala pe rețelele de socializare datorita unui clip postat pe TikTok. Ce a facut vedeta? Maria Dragomiroiu, virala pe TikTok La 67 de ani, cantareața de muzica populara a realizat recent…

- O cantareața celebra a refuzat sa cante la nunta uriașa care i-a surprins pe romani. George Simion se casatorește cu iubirea vieții sale, iar evenimentul organizat de acesta este unul cum nu s-a mai vazut. liderul Alianței pentru Unirea Romanilor i-a invitat pe toți cetațenii din țara sa ii fie alaturi…

- Alexandra Ungureanu, in varsta de 40 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Recent, aceasta a scos la iveala un amanunt mai puțin știut din viața ei. Alexandra Ungureanu a avut momente in care și-a dorit sa renunțe la muzica.„Eu in sufletul meu, am o zona de emoție in care ma…

- Vladuța Lupau va deveni mama in aproximativ o luna și așteapta cu mare nerabdare sa iși stranga bebelușul la piept. Interpreta de muzica populara a fost luata peste picior de lume, dupa ce a dezvaluit ca iși va imbraca fiul și cu haine de la second-hand. Recent, Vladuța Lupau a marturisit ca iși va…

- Gheorghe Turda are o mașina de 50.000 de euro, dar alege sa calatoreasca gratuit cu STB. Celebrul interpret de muzica populara i-a surprins pe unii fani cu aceasta decizie. Care este motivul pentru care cantarețul alege sa foloseasca transportul in comun in loc sa se bucure de relaxare in propriul vehicul?…